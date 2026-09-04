Alba de Tormes encara el último fin de semana de piscinas y da inicio a las fiestas de la Virgen de Otero

Alba de Tormes afronta este fin de semana el cierre de la temporada de sus piscinas municipales, cuya apertura se inició el pasado 20 de junio, mientras el pueblo se prepara para dar comienzo a las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de Otero.

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Después de poner el punto final la pasada semana a las fiestas de la Transverberación, la localidad recupera progresivamente su ritmo habitual y centra ahora parte de su actividad en la programación organizada por la comisión de fiestas de la Virgen de Otero.

El lunes, 7 de septiembre, a las 11:30 horas tendrá lugar el tradicional repique de campanas, al que seguirá, a las 12:00 horas, la Santa Misa en la ermita de Otero. Una hora después, a las 13:00 horas, se celebrará la procesión de la imagen, que estará acompañada por el grupo de dulzaineros ADOBE, de Macotera.

Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, podrán disfrutar de la Romería a Otero. Los asistentes se concentrarán en la ermita para disfrutar de la degustación de sandía y limonada, acompañada por música de dulzainas y el desfile de cabezudos.

Además, la ermita de Otero se encuentra además junto al Parque Estelar Starlight, uno de los miradores astronómicos de la provincia de Salamanca que cuenta con esta certificación, reforzando así el atractivo turístico de este enclave.

Alba de Tormes mantiene durante estas fechas buena parte de su oferta turística y cultural. La Villa Ducal cuenta con seis edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) dentro de su conjunto histórico, entre los que destaca el Sepulcro de Santa Teresa de Jesús.

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