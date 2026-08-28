Valoración "muy positiva" de las Fiestas de la Transverberación en Alba de Tormes

El traslado de Santa Teresa que tuvo lugar en la tarde de este pasado jueves puso fin a las Fiestas de la Transverberación 2026 en Alba de Tormes.
La valoración del conjunto de las actividades ha sido "muy positiva". La alcaldesa, Concepción Miguélez, y el concejal de Festejos, Alberto Martín, han destacado el comportamiento ejemplar de la ciudadanía y la alta participación registrada.
Durante estos días ha habido un mercado medieval que contó con una asistencia de cinco mil personas que se suman a los festejos taurinos que ha habido en la villa, las verbenas o la feria agroalimentaria en la que se repartieron 400 degustaciones de chanfaina.
Como uno de los actos más reseñables está la distinción al carmelita Manuel Diego Sánchez como hijo predilecto de Alba de Tormes.
Desde el consistorio también han querido agradecer la labor realizada a la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil Mancomunidad Rutas de Alba y Centro de Salud. También a los operarios municipales, a clubes, asociaciones, voluntarios, hostelería local y a los responsables de Punto Clave.