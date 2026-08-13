Alrededor de 800 personas vieron el eclipse en el Parque Estelar Starlight de Alba de Tormes.

Publicidad Publicidad

El Ayuntamiento realiza un balance muy positivo de la jornada vivida, indicando que "el evento transcurrió con total normalidad y sin ninguna incidencia".

Desde el consistorio reseñan "la impecable labor del dispositivo de seguridad, emergencias y sanidad integrado por la Guardia Civil, la Policía Local, los Bomberos de la Diputación, Protección Civil de la Mancomunidad Rutas de Alba, Sacyl y el personal municipal".

Alrededor de 800 personas vieron el eclipse en el Parque Estelar Starlight de Alba de Tormes

El Ayuntamiento desplegó una importante infraestructura logística que incluyó la instalación de tres baños portátiles y la contratación de un servicio de ambulancia privado. Asimismo, para facilitar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, se habilitó un vehículo adaptado encargado de realizar los traslados.

Se repartieron también, de forma gratuita, cerca de 300 litros de agua entre los asistentes.