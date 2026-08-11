Alba de Tormes repartirá nuevamente este martes gafas homologadas para ver el eclipse solar

El Ayuntamiento de Alba de Tormes repartirá nuevamente este martes gafas homologadas gratis para ver el eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto: estarán repartiendo desde las 9 de la mañana hasta agotar existencias.

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El Ayuntamiento coordina también un operativo especial de seguridad en el que participarán agentes de la Policía Local, Protección Civil de la Mancomunidad Rutas de Alba y operarios municipales; por seguridad, el camino a Otero estará cerrado a vehículos a motor, permitiéndose solo el acceso a pie o en bicicleta. Las personas con movilidad reducida serán trasladadas en un vehículo municipal previa inscripción.

El día del eclipse arrancará la programación que se ha diseñado con una jornada de puertas abiertas en el Castillo y el Museo de Alfarería hasta las dos de la tarde (los monumentos estarán cerrados por la tarde).

A partir de las 18:30 horas, la actividad se trasladará al Parque Estelar Starlight de Otero con DJ Speaker hasta la hora máxima del eclipse, las 20:30 horas.

Por la noche hay una observación de Perseidas con reparto de chocolate.

Desde la organización se recomienda al público acudir equipado con agua, gorra y protección solar para las primeras horas, así como con ropa de abrigo para el descenso de las temperaturas durante el transcurso del fenómeno astronómico.