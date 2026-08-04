Actuaciones musicales, festejos taurinos, mercados y actos litúrgicos por las Fiestas de la Transverberación en Alba de Tormes

El municipio de Alba de Tormes acogerá entre el 21 y el 27 de agosto las Fiestas de la Transverberación.

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El Ayuntamiento de esta localidad salmantina ha presentado una extensa programación con actuaciones musicales, festejos taurinos, mercados y actos litúrgicos, incluyendo también actividades para el público infantil. En una declaración conjunta, la alcaldesa, Concepción Miguélez, y el concejal de festejos, Alberto Martín, han señalado que "se han elaborado unas fiestas en coordinación con la comisión de fiestas".

El chupinazo dará comienzo el día 21 seguido de una fiesta del agua en el parking del hospital a las 18:00 horas. Para esa misma jornada hay también preparados pasacalles de gigantes o la actuación musical de Salamenco.

En el ámbito de la musical, gran parte del programa concentra las actuaciones de las orquestas Embrujo, Princesa y Madelon. Asimismo, se celebrará el Alba Fest con tributo a Estopa, la actuación de As de Picas y Salamenco, macrodiscomóviles, una fiesta temática de Reguetón y animación con pasacalles, cabezudos y charangas.

La programación taurina convencional incluye la celebración de los encierros tradicionales y las posteriores capeas que contarán con una discomóvil. También se celebrará la fase final del Bolsín Taurino.

A mayores, habrá siete toros de fuego, dos de ellos con buscapiés y cinco sin buscapiés y la celebración del Mercado Medieval en el Castillo de los Duques de Alba, así como la Feria Agroalimentaria “Alva”. Dentro de este espacio temático se llevará a cabo una degustación gratuita de chanfaina, talleres, cetrería y demostraciones.

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Los actos litúrgicos centrarán la actividad con diferentes misas y la procesión, además de la salida de clausura y el posterior regreso a la misma de la imagen de Santa Teresa que no volverá a salir hasta las fiestas patronales que celebran en octubre.

Para el público infantil habrá encierro con carretones y los minibueyes, discokids, parques de hinchables, fiestas del agua y jornadas de puertas abiertas en las piscinas municipales entre otras actividades lúdicas, culturales y deportivas.