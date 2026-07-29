Alba de Tormes organiza una marcha hasta el Mirador de Otero con una sesión de relajación al aire libre

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alba de Tormes continúa con su programación deportiva de verano y celebrará este sábado 1 de agosto una nueva actividad dentro del programa 'Alba Sport Sessions'.

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La propuesta será una jornada de Marcha y Relajación que permitirá a los participantes recorrer a pie el entorno de la villa y finalizar con una sesión de estiramientos y relajación en plena naturaleza.

La actividad comenzará a las 09:00 horas en la Puerta del Río, desde donde los asistentes iniciarán la subida hasta el Parque Estelar Starlight del Mirador de Otero. Una vez allí, se realizará la sesión al aire libre antes de iniciar el regreso al casco urbano.

La convocatoria es gratuita y abierta a todos los públicos, sin necesidad de inscripción previa. Desde el Ayuntamiento únicamente recomiendan acudir con ropa y calzado deportivo adecuado, llevar agua para hidratarse y, de manera opcional, una pieza de fruta para reponer fuerzas.

Esta iniciativa forma parte de la programación deportiva que el Ayuntamiento de Alba de Tormes mantiene activa durante los meses de verano, con actividades como las clases de aquagym y gimnasia sobre hierba en las piscinas municipales, además de las sesiones de fitness en la zona del Espolón.

Dentro de las actividades especiales de fin de semana, el programa ya ha contado con sesiones de Hit Boxing, Entrenamiento Funcional y Core, y finalizará próximamente con una gran sesión de Zumba en la Plaza Mayor, cuya fecha todavía está por determinar.