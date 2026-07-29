La agenda cultural y de ocio 'Alba Eclipsa', impulsada por el Ayuntamiento de Alba de Tormes con motivo del Gran Eclipse solar del próximo 12 de agosto, incorpora dos sesiones gratuitas de cine de verano para disfrutar en familia.

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La Plaza Mayor de Alba de Tormes será el escenario de estas proyecciones al aire libre, que se celebrarán a las 22:00 horas en dos fechas destacadas del calendario estival.

La primera cita será este viernes 31 de julio con la película de animación 'Lilo & Stitch', mientras que la segunda sesión tendrá lugar el viernes 14 de agosto con la proyección de 'Cómo entrenar a tu dragón'.