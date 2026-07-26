La Carrera Nocturna Villa de Alba de Tormes ha vuelto a convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del verano.
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La prueba ha cerrado una nueva edición con una gran participación, al reunir a más de 223 corredores.
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Las calles del municipio se llenaron de deporte y un gran ambiente durante una cita que volvió a congregar a participantes de diferentes edades.