Gran participación en la Carrera Nocturna Villa de Alba de Tormes

Más de 223 corredores tomaron la salida en una nueva edición de la prueba, que volvió a llenar las calles del municipio de deporte

La Carrera Nocturna Villa de Alba de Tormes ha vuelto a convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del verano.

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La prueba ha cerrado una nueva edición con una gran participación, al reunir a más de 223 corredores.