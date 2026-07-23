Nueva rampa y barandilla renovada en el CEIP Santa Teresa de Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha finalizado la construcción de una nueva rampa de acceso al gimnasio del CEIP Santa Teresa, una actuación que supone una importante mejora en la accesibilidad del centro educativo. Además, se ha renovado la barandilla para reforzar la seguridad de las instalaciones.

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Las obras se han ejecutado durante las vacaciones escolares para evitar interferencias en la actividad lectiva y permitir que el alumnado encuentre las mejoras terminadas al inicio del próximo curso.