Extinguido el incendio de Guarda, pero el humo sigue afectando negativamente a Salamanca

A pesar de que algunos medios nacionales se hacen eco en la mañana de este miércoles del incendio de Guarda y la posibilidad de su salto a la frontera española por Salamanca, lo cierto es que, según han informado autoridades portuguesas, el incendio ya se encuentra extinguido desde las 7:05 horas de este mismo miércoles.

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Se trata de un gran incendio forestal, cuyo perímetro se cerro con la carretera EN 324, a escasos 20 kilómetros de la frontera de Vilar Formoso. Un incendio que se originó el lunes a las 13:39 horas y que en un primer momento se extendía al sur de Rabaça hasta Rochoso, pero durante el martes avanzó hacia la zona norte llegando a Freixo y obligando a cortar la autovía A25 – IP5, carretera que conecta Salamanca con Guarda.

Según la información proporcionada por fuentes portuguesas, el incendio se dio por controlado a las 1:05 horas de esta madrugada. Actualmente trabajan en el lugar 158 vehículos terrestres y 498 operarios de cuadrillas para controlar posibles reactivaciones y realizar labores de remate.