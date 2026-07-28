Buscan a una menor desaparecida en Salamanca

El Centro Nacional de Desaparecidos ha difundido una campaña para solicitar colaboración ciudadana en la búsqueda de Aya Leh, una menor de 15 años cuyo rastro se ha perdido en Salamanca.

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Según la información facilitada por el organismo, la joven mide 1,65 metros, tiene los ojos negros y el pelo largo y ondulado. Por el momento, no han trascendido más datos sobre su constitución física ni sobre la ropa que vestía en el momento de su desaparición, el pasado 15 de julio.

Las autoridades mantienen abierta la búsqueda y hacen un llamamiento a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero.