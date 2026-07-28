Detenido en Salamanca por robar tarjetas de crédito a un repartidor e intentar comprar con ellas

Agentes de Policía Nacional y Local de Salamanca arrestaron este lunes a un varón como presunto autor de un delito de hurto.

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Tal y como informó Salamanca24horas.com, la detención se llevó a cabo durante el mediodía cuando en dependencias policiales se recibió la llamada de la víctima, quien comunicaba que le habían robado una mochila que llevaba en el interior de su furgoneta.

La propia víctima aseguró que estaba realizando labores de carga y descarga, cuando se percató de que le habían sustraído una mochila que, a su vez, contenía una cartera con 300 euros, documentación y tarjetas de crédito y débito.

De hecho, el propio repartidor aseguró que había recibido varios avisos de la aplicación de su banco que indicaban que estaban intentando realizarle un cargo en un establecimiento, situado cerca de la estación de autobuses.