Denunciado por hacer una barbacoa en plena vía pública en Salamanca

A pesar de haber sido una noche medianamente tranquila, la Policía Local de Salamanca ha tenido varias actuaciones en dos puntos de la capital de Tormes. La primera de ella era la más curiosa, cuando vecino de la calle Extremadura has ido propuesto para sanción tras realizar una barbacoa en plena vía pública.

Publicidad Publicidad

Más tarde, a las 01:47 horas, en un control rutinario de las autoridades municipales, han interceptado a un conductor novel en el puente de Sánchez Fabrés que habría dado positivo en drogas, además de decomisarle sustancias estupefacientes.