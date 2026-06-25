La comunidad venezolana de Salamanca, en vilo tras el terremoto de esta madrugada: “No sabemos si tenemos familiares muertos”

Son cientos de venezolanos y venezolanas los que siguen en vilo tras los hechos ocurridos en su país de origen, dos terremotos que han sacudido el país causando previsiblemente cientos de muertos y en donde muchos de ellos no han podido comunicarse aún.

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Cómo ha podido confirmar este medio, entre las víctimas se encontraba la familia de un jugador del Club Deportivo Federados Toros de Salamanca, donde se enteraba en la mañana de este jueves, 25 de junio, que había perdido a su familia tras quedar sepultada entre los escombros del terremoto.

Desde Salamanca, la comunidad venezolana, sigue de cerca cada noticia nueva que sale en los medios de comunicación, donde se encuentran organizándose para “localizar a muchos familiares y para saber qué familiares no aparecen”, según ha indicado Elimar Uribe, abogada residente en Salamanca.