El salmantino Álvaro Muñoz Galindo, nuevo viceconsejero de Sanidad y gerente regional de Salud de Castilla y León

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el nombramiento del médico salmantino Álvaro Muñoz Galindo como nuevo viceconsejero de Sanidad de la Consejería de Sanidad, cargo que compatibilizará con el de gerente regional de Salud.

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Muñoz Galindo es licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca (2003-2009) y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, además de contar con formación en Medicina de Urgencias y Emergencias, que culminará en 2026. A ello suma varios títulos de posgrado, entre ellos un Máster Europeo en Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos en el enfermo oncológico por la Universidad de Salamanca, un Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica por el Instituto de Salud Carlos III y un diploma de postgrado en Gestión y Metodología de la Calidad y Seguridad en la Atención Sanitaria por la Universidad Autónoma de Barcelona.

En el ámbito profesional, ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad dentro del sistema sanitario público. Hasta ahora ocupaba el cargo de director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Con anterioridad fue subdirector médico del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y coordinador de la Unidad de Calidad del mismo centro.