Salamanca estrena un sistema experimental con visión artificial e imagen térmica para detectar a la fauna en las carreteras en tiempo real

Salamanca ya cuenta con un sistema experimental de detección de fauna para prevenir accidentes de tráfico.

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Se trata de un aparato que cuenta con visión artificial e imagen térmica integrada en la señalización vial para anunciar a los conductores de la presencia de animales en la calzada.

Este modelo no solo detecta la presencia de animales, sino que emplea tecnología avanzada, activando señales luminosas de aviso en tiempo real.

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Este sistema que se ha presentado este miércoles, se trata del primero que se estrena en la provincia y que se ha ubicado en la carretera SA-201, entre los puntos kilométricos 12+000 y 16+500, entre las localidades de El Cabaco y El Casarito, dentro del entorno del Parque Natural de Las Batuecas en la Sierra de Francia.

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, ha visitado la zona donde se ha instalado este sistema experimental, acompañado por responsables técnicos, para conocer sobre el terreno el funcionamiento de este proyecto piloto, impulsado por la Junta con el apoyo de la Universidad de Salamanca.

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta visita el sistema experimental para la detección de fauna instalado en la SA-201 | Comunicación Junta de Castilla y León

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Puerta ha subrayado que el objetivo prioritario de este tipo de actuaciones es "seguir avanzando en seguridad vial a través de soluciones eficaces adaptadas a las necesidades reales de cada carretera, especialmente en aquellos puntos donde confluyen tráfico, entorno natural y mayor riesgo de accidentalidad". También ha hecho hincapié en que “hay una prioridad clara, que es proteger a las personas, mejorar sus desplazamientos y ofrecer más seguridad a quienes utilizan cada día nuestras carreteras”.

El sistema ha sido diseñado para funcionar de forma continua y autónoma y permitirá realizar un seguimiento técnico de su comportamiento en condiciones reales de circulación, con la intención de extenderlo a más tramos donde la singularidad del entorno natural requiera medidas específicas de protección para conductores y usuarios de la vía.