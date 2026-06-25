El conductor de un camión resulta herido tras volcar en la rotonda del E.Lecrerc

Durante la mañana de este jueves, en la rotonda de E.Leclerc, un camión ha volcado por causas que están siendo investigadas.

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Tras recibir el aviso, a las 11:49 horas, agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han desplazado hasta el lugar para hacerse cargo de las diligencias e investigar las circunstancias en las que se ha producido el accidente.

Vuelco camión rotonda E.Lecrerc

Como consecuencia del vuelco, el conductor del vehículo ha resultado herido y ha permanecido en el interior de la cabina, lo que ha hecho necesaria la intervención de los Bomberos de la Diputación de Salamanca. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada y una ambulancia para prestar asistencia sanitaria al camionero cuyo estado, por el momento, no ha trascendido.

Vuelco camión rotonda E.Lecrerc

Durante el accidente, el vehículo pesado se ha llevado por delante varias señales de tráfico instaladas en la glorieta, causando daños en distintos elementos de señalización.

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