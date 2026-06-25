Arde una nave abandonada en las antiguas piscinas de Las Torres

Dos dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Salamanca han intervenido durante el mediodía de este jueves en un incendio declarado en una nave abandonada situada junto a la carretera de Madrid, dentro del término municipal de Santa Marta de Tormes .

El aviso ha movilizado a los efectivos de extinción hasta el lugar de los hechos, donde las llamas han afectado al interior de la instalación, actualmente en desuso. Los bomberos trabajan para sofocar el fuego y evitar su propagación a zonas próximas, una zona de terreno de vegetación especialmente seca.