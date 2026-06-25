La avenida Saavedra y Fajardo reabre al tráfico de vehículos en la tarde de jueves

Tras meses de espera, parece que por fin verá la luz uno de los proyectos más esperados en la capital del Tormes, la apertura de la avenida Saavedra y Fajardo al tráfico de vehículos. Tras meses de retrasos en las obras por las condiciones meteorológicas, por fin tendrán un final, tanto en las vías del propio ferrocarril que une Salamanca con Fuentes de Oñoro, como una de las entradas más importantes para todo tipo de vehículos.

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Según ha podido confirmar este medio, aún se desconoce la hora de apertura, pero previsiblemente se producirá a lo largo de la tarde del jueves, 25 de junio. De este modo, se verán cumplidas muchas de las necesidades que han pedido los salmantinos y salmantinas, entre ellas el acceso al barrio del Zurguén de una manera más sencilla.