Durante el Consejo de Gobierno celebrado en la mañana de este jueves, la Junta de Castilla y León ha aprobado congelar las tarifas que las familias de la comunidad pagarán por participar en los programas ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’ durante el próximo curso escolar 2026-2027. Publicidad Publicidad Así, el precio público se mantiene idéntico desde el curso 2017-2018 en 16 euros mensuales. De esta manera, la Consejería de Educación estima que el presupuesto para ambos programas, que consisten en la ampliación de los horarios de apertura de los colegios fuera del periodo lectivo, será de más de 6,1 millones de euros. Además, desde la Junta informan que la citada tarifa de 16 euros al mes se deberá abonar por usuario habitual para cada uno de los programas, independientemente de los días y tiempo de utilización. En cambio, para los alumnos que utilizan el servicio de manera esporádica, la Junta también mantiene el precio de 3 euros por día.

La Consejería de Educación establece, además, bonificaciones y exenciones en el pago de la tarifa para las familias numerosas, que alcanzan un descuento del 50 % para la categoría general y una tarifa totalmente gratis para la categoría especial.

Además, se mantienen las bonificaciones y exenciones para las rentas familiares inferiores a 17.959,20 en el caso de familias de dos miembros. En caso de núcleos con tres miembros, el límite está en 22.449 euros; mientras que para cuatro integrantes es de 26.489,82, 30.081,66 euros para cinco; 33.224,52 euros para seis miembros y 35.918,40 euros, cuando la unidad familiar esté compuesta por siete personas. A partir del octavo miembro, se añadirán 2.500 euros por cada uno de los integrantes.

Por su parte, las rentas que se encuentren en esos rangos disfrutarán de una bonificación del 50 % en el precio del segundo hijo que participe en el programa. Además, las familias monoparentales con dos hijos pagarán la mitad por el primero y estarán exentas del pago del segundo; las que solo tengan un hijo en estos programas, disfrutarán de una bonificación del 50 % y las víctimas de violencia de género están exentas del pago. Por todo ello, la Consejería de Educación estima que el coste total para mantener estos programas durante el curso 2026-2027 asciende a 6.194.695 euros, de los que la Junta de Castilla y León aportará 4.848.175.

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