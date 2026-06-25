Más de tres millones de personas participan en las actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca en 2025

La cultura está de celebración en Salamanca con la participación el pasado año 2025 de más de tres millones de personas en la agenda programada por el consistorio salmantino, con un total de 792 actividades diferentes. Esta cifra supone un incremento de m´ñas de 750.000 personas con respecto al año anterior, además de haber tenido un total de 134 actividades más de disfrute cultural y festivo.

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Entre ellas destacan el teatro para adultos, con 78 propuestas; el teatro familiar con 39, treinta obras para escolares; cuarenta y ocho espectáculos de danza, cuatro de magia, cinco de circo y catorce musicales. Actividades de las que disfrutaron 158.528 personas. Dentro del programa Salamanca Plazas y Patios, se programaron seis estrenos absolutos de teatro de las compañías salmantinas: Intrussión, Komo Teatro, La Troyana, Ohdiosas!, CulturArts y Edulogic Producciones. En estos eventos destacan especialmente la vida obra de Carmen Martín Gaite, con motivo del centenario de su nacimiento.

Por otro lado, también hubo diferentes actuaciones de danza y ballet, además de otras de humor, o actividades más tradicionales como el IV edición del Festival Internacional de Folklore también está incluido en el apartado de Escena. En pro de seguir fomentando la cultura salmantina y los artistas y trabajadores que se dedican a ellos, un total de sesenta y tres de las actividades que estaban incluidas en el apartado escénico fueron protagonizadas por compañías salmantinas.

Entre los concierto que se realizaron, se encuentran algunos como el de Siloé, Rosario Flores, Valeria Castro, Rulo y la Contrabanda, Paula Mattheus, Miguel Campello, Juanjo Bona, Rafa Sánchez, pero también de grupos salmantinos como Nel Rodríguez, Blake, Nessa, Ruido de fondo, Diego Jiménez, TBMC, The third rule, Carameloraro, Orca, José Luis Encinas o Nereida Sanchón. En total, se reunieron unas 192.000 personas. De todas ellas, 109 de estas actividades fueron protagonizadas por artistas, agrupaciones o bandas locales.

En una ciudad como Salamanca, la palabra tiene un peso fundamental, por lo que se se programaron 12 actividades que reunieron a 16.260 personas. Se celebraron 60 cursos y conferencias, 34 presentaciones de publicaciones, doce actividades poéticas y seis cuentacuentos, colaborando con la Asociación Amigos de Unamuno, el Ateneo, el Centro de Estudios Salmantinos y Alumni, entre otros.

Los actos en honor al patrón, San Juan de Sahagún, congregaron a más de 110.000 personas en actividades como la actuación de la orquesta Panorama en el recinto ferial de la Aldehuela, el espectáculo pirotécnico ‘València, Foc I Passió’ o el estreno mundial de ‘NEXUS’. Las ferias y fiestas en honor a Santa María de la Vega tuvieron un seguimiento masivo con los conciertos programados en la Plaza Mayor, el parque de Nebrija, los dos disparos de fuegos artificiales, el Festival de Artes de Calle, los pasacalles de charangas y cabezudos, la Ofrenda floral o el Mercado histórico.

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