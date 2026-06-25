Reabre al tráfico la avenida Saavedra y Fajardo tras meses de obras

La espera ha terminado para los conductores de la capital del Tormes. En la tarde de este jueves, a las 16:11 horas, se ha reabierto de forma oficial el tráfico en la avenida Saavedra y Fajardo, según ha confirmado el propio Ayuntamiento de Salamanca. Se pone fin así a uno de los proyectos urbanísticos más esperados y demandados.

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El proyecto ha sufrido un parón durante meses debido a las desfavorables condiciones meteorológicas, que complicaron la ejecución de los trabajos en los plazos previstos.