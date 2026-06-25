Sale a la luz el balance del Plan Veo en Salamanca: 2.331 solicitudes en seis meses

Durante la mañana de este jueves, la subdelegada del Gobierno, Rosa López, ha presentado el balance del Plan Veo en Salamanca tras sus primeros seis meses de funcionamiento. En concreto, desde su puesta en marcha el 17 de diciembre de 2025, un total de 2.331 personas menores de edad han solicitado estas ayudas para la adquisición de sistemas de ayuda visual.

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Durante la presentación del balance, la subdelegada del Gobierno, Rosa López ha destacado la importancia de esta medida sanitaria, que hace hincapié en el beneficio de los menores, en su aprendizaje, en su autonomía personal y social: “El acceso universal de los niños a este tipo de productos, evita el fracaso escolar y la brecha social”

En concreto, el 'Plan Veo', del Ministerio de Sanidad, se trata de un programa de ayudas destinado a financiar la compra de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto con un importe de hasta 100 euros por beneficiario, cubriendo a la población menor de edad hasta los 16 años inclusive.

Durante estos seis primeros meses de puesta en marcha, el 'Plan Veo' ha atendido en la provincia de Salamanca a 2.331 solicitudes hasta el mes de mayo. Según como apuntan, prácticamente todos los expedientes han sido aprobados, de los cuales el 54,6% corresponderías a niñas y el 43,49% a niños. Respecto al perfil de las personas beneficiadas, el principal grupo de edad atendido es el de adolescentes entre 12-16 años, siendo los de 15 el porcentaje mayoritario.

Por otro lado, el citado balance apunta también las ópticas adheridas a este programa, que son actualmente 7.718 en toda España. En concreto, Salamanca cuenta con medio centenar de establecimientos participantes, que pueden ser consultados a través de un buscador proporcionado por el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, ante esta elevada demanda, el Ministerio ha reforzado la dotación del programa con una ampliación de 23,4 millones de euros, elevando hasta los 70 millones de euros la financiación del Plan Veo en 2026 y permitirá, según aseguran desde el la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, dar continuidad al programa en 2027.