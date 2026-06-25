Detienen a un varón tras robar un patinete y llevarlo a un taller cambiar el sistema de arranque

Un varón ha sido detenido por la Policía Nacional tras robar un patinete eléctrico hace unos meses y llevarlo a un taller de reparación para cambiar el sistema de arranque al no poder encender el pequeño motor del vehículo. Los hechos ocurrieron hace unos meses, momento en el que el dueño del VMP dejó el vehículo en la vía pública, para que momentos después el ladrón consiguiera hacerse con el propio patinete.

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Según han indicado fuentes policiales, estaría valorado en unos 750 euros. Los funcionarios de la Policía Nacional, una vez consiguieron dar con el vehículo en el taller de reparación, procedieron a detener a la persona que lo llevó hasta el lugar para también entregar el VMP a su legítimo dueño.