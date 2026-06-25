Un jugador del Club Deportivo Federados Toros de Salamanca pierde a su familia tras el terremoto de Venezuela

Venezuela está sumida en un auténtico caos. Tras los dos terremotos sufridos en la madrugada del miércoles al jueves, 25 de junio, son muchas las personas que han perdido la vida tras esta catástrofe natural, un hecho sin igual que mantiene en vilo a decenas de familias en Salamanca y miles en el territorio nacional.

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Los peores presagios se han dado con uno de los integrante del Club Deportivo Federados Toros de Salamanca, residente en Valladolid, donde se ha enterado que sus familiares han quedado sepultados bajo los escombros tras derrumbarse uno de los edificios tras encontrarse en el interior sus padres y dos hermanos, desconociéndose el paradero de otras de las menores de 16 años, su hija.