Una veintena de llamadas alertan sobre un incendio junto al estadio Helmántico

El Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León ha alertado sobre la presencia de un incendio en la cuneta de la A-62, a la altura de Villares de la Reina junto al estadio Helmántico.

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Un incidente al que han acudido dos dotaciones de los bomberos del parque de Villares de la Reina, además de dar aviso a la Guardia Civil para que pudiera regular el tráfico de la zona y evitar mayores incidentes.