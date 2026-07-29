La otra cara de las fiestas de Santa Marta: el operativo de la USECIC frente a una noche de robos, amenazas y armas blancas

Mientras el ambiente festivo comienza a invadir cada esquina de Santa Marta durante la noche del viernes 24, la Guardia Civil de Salamanca desarrolla, paralelamente, un dispositivo de seguridad organizado y meticuloso que acabará dejando un rosario de intervenciones: desde drogas arrojadas por las ventanillas, pasando por armas blancas intervenidas y vehículos con irregularidades, hasta amenazas de extrema gravedad y un robo con fuerza.