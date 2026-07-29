Un vecino de Villamayor se alza con el primer premio del XXV Concurso de Cerámica "Ciudad de Valladolid"

Iñaki Sánchez Barrado, vecino de Villamayor de la Armuña, se ha hecho con el primer premio del XXV Concurso de Cerámica "Ciudad de Valladolid", dentro del marco del XII Encuentro Internacional de Cerámica, un galardón que ha situado al salmantino en lo más alto del podido y donde ha engalanado y engrandecido sus orígenes.

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Iñaki Sánchez Barrado Se Lleva El Primer Premio En El Xxv Concurso De Cerámica %22 Ciudad De Valladolid%22

Según ha destacado el propio artista, la obra nace como “homenaje a mi tierra, de Castilla y León. A esa calma serena que llega cuando cae la noche sobre nuestra meseta, al silencio que envuelve los campos recién arados y a la presencia majestuosa de las encinas, que se alzan como símbolo de resistencia, permanencia, arraigo y memoria de nuestras raíces”.