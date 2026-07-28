El espacio 'Agustín Casillas' de Santa Marta de Tormes amplía su oferta en honor al escultor salmantino

A las 12:00 horas de este martes, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha inaugurado su ampliación del espacio 'Agustín Casillas', que el pasado año 2025 abrió sus puertas en honor al homónimo escultor salmantino. Así, una nueva sala expositiva queda a disposición de los vecinos y visitantes del municipio, "reafirmando la apuesta del consistorio por acercar el arte y por poner en valor el legado de uno de los grandes escultores salmantinos".

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De esta manera, este nuevo espacio, junto a la primera sala, permite contemplar una muestra

de la producción artística de Casillas a través de esculturas, cuadros y relieves que reflejan décadas de creación artística.

Durante el acto de inauguración, el alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, ha destacado que “este martes volvemos a abrir las puertas de un espacio dedicado a Agustín Casillas con el objetico de lograr que la cultura forme parte de la vida cotidiana del municipio y que “un vecino pueda encontrarse con una escultura cuando pasea, que un visitante pueda descubrir una exposición y que quien llegue por primera vez a Santa Marta se marche sabiendo que aquí hay una oferta cultural que merece la pena conocer”.