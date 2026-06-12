El Universo Marino ya forma parte de las piscinas de Santa Marta de Tormes

El Universos Marino ya forma parte de las piscinas de Santa Marta de Tormes , que en el estreno de su temporada de verano ha presentado los murales que se distribuyen a lo largo de sus instalaciones con temática del mar.

Los vestuarios o la caseta del riesgo son algunas de las paredes que ya cuentan con estos dibujos del mar, donde se ven representadas grandes tortugas marinas, así como peces o delfines, ballenas, pulpos o focas.

El concejal de Deportes ha explicado que estos dibujos nacen de la necesidad de modernizar las fachadas de las piscimas para mejorar su imagen tras el paso del invierno: “En las instalaciones de entretenimiento y ocio siempre tiene cabida este tipo de arte que se puede decir que inspira todavía más alegría de la que por lo general ya se respira en el recinto. La temática nos ha parecido la más idónea para decorar e integrar los distintos espacios de las piscinas que se suman ahora a la gran galería artística al aire libre de Santa Marta”.