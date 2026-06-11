Santa Marta abre las piscinas de verano este viernes tras su acondicionamiento

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha finalizado los trabajos de acondicionamiento de las piscinas municipales, que estrenarán la temporada de verano este viernes 12 de junio a las 13:00 horas.

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El Consistorio ha invertido 32.411 euros en poner a punto las instalaciones tras los meses de paralización del servicio. Por un lado, se han sustituido las cinco escaleras de acceso al agua que se encontraban más deterioradas y se han renovado los anclajes de la valla perimetral de la zona de baño, con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios.

Por otro lado, se han sustituido las baldosas sueltas y desniveladas de la playa que circunda el vaso de la piscina para evitar cortes y caídas. Además, se ha renovado el pavimento de la zona en la que se encuentra el puesto de socorrista para que pueda realizar su trabajo de una forma más segura y aséptica, sin resbalones y sin acumulaciones de barro debido al exceso de agua. Con estas actuaciones se busca mejorar la comodidad general de los baños y el tránsito por las zonas más concurridas.

Por último, se ha sustituido el cerramiento de la sala de bombas, instalando dos paneles sándwich compuestos por dos capas exteriores metálicas que aportan resistencia, así como una capa intermedia que garantiza el aislamiento de la sala y, en consecuencia, una mejor conservación de los productos y del equipamiento técnico. Esta intervención contribuye también a optimizar el mantenimiento cotidiano de las piscinas municipales.

"Antes de la inauguración de la temporada siempre es necesario revisar los elementos deteriorados por el uso continuado durante los meses de verano, y también por las lluvias y otras condiciones meteorológicas que pueden dañar el equipamiento durante los meses en que el servicio está cerrado", explicó Jorge Valiente, concejal de Deportes.

El horario de las piscinas de verano será de lunes a viernes, de 13:00 a 21:00 horas, y los sábados y domingos, de 12:00 a 21:00 horas. Con este horario ampliado de fin de semana se pretende facilitar el uso de las instalaciones a familias, jóvenes y deportistas que aprovechan la temporada estival en la localidad.