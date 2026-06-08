Así será el campus multiaventura de verano de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha puesto en marcha un Campus Multiaventura que fundamentalmente se desarrollará en la Isla del Soto y que permitirá que la familias puedan conciliar durante el periodo estival. Como explicó el responsable del área, Norberto Flores, “queremos recuperar la esencia de los campamentos al aire libre con actividades enmarcadas en este entorno natural que tenemos en Santa Marta y que es el escenario perfecto para que niños y jóvenes disfruten del verano”.

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La programación dará comienzo el 29 de junio y se prolongará has el 4 de septiembre en horario de 9:00 14:00 horas y con posibilidad de servicio de madrugadores desde las 7:30 horas, y de tardones hasta las 15:00 horas. La modalidad de inscripción es totalmente flexible con posibilidad de apuntarse el mes completo, por quincenas, por semanas o por días sueltos.

En cuanto a las actividades que se han programado, la iniciativa ofrece a los participantes un amplio repertorio de juegos y deportes con los que mantenerse activos durante las vacaciones. Así, el campus incluye actividades acuáticas como piraguas, paddle surf y juegos de agua, y otras disciplinas lúdicas como los juegos de orientación, karts a pedales, batallas de pistolas de gel, fiesta de la espuma, yincanas, talleres y archery tag, un deporte de estrategia y acción que combina el paintball, el tiro con arco y el balón prisionero.

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El Campus Multiaventura está dirigido a niños de entre 6 y 16 años y, aunque la programación se desarrollará sobre todo en lsla del Soto, se han previsto alternativas de espacio en aquellos casos en los que las condiciones meteorológicas no permitan desarrollar el programa al aire libre.

En cuanto a los precios, el campus base tiene un coste de 130 euros con un suplemento de 20 euros para el servicio de madrugadores y de 15 euros para el de tardones, además de 35 euros de suplemento para aquellos para aquellos participantes que quieran acceder al servicio de comedor. Por otro lado, los empadronados en Santa Marta tendrán un descuento del 20%, y aquellas familias con dos o más hijos inscritos tendrán un descuento del 5%.

“Queríamos una opción dinámica, más allá de las actividades que habitualmente se desarrollan en las aulas, que los participantes se mantengan activos y que disfruten de la naturaleza”, concluyó Flores.