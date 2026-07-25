Vecinos de Villamayor denuncian el "pésimo estado" de la carretera del Camino del Pajarón un mes después de ser asfaltada

Los vecinos de Villamayor han alzado la voz para exigir soluciones inmediatas ante el alarmante deterioro que presenta la calzada del Camino del Pajarón.

Tal y como señalan, tan solo un mes después de que se ejecutaran las obras de asfaltado, la vía muestra desperfectos considerables, una situación que los afectados califican como muestra evidente de la dejadez y el abandono institucional que sufren desde hace años.

La indignación de los residentes es palpable, especialmente al considerar el agravio comparativo con otras zonas del municipio. Según señalan los propios afectados, cumplen puntualmente con el pago de la contribución e impuestos municipales al igual que el resto de los ciudadanos de Villamayor, sin que esto se traduzca en unos servicios públicos mínimos o en un mantenimiento digno de sus infraestructuras.