La localidad programa rutas por la Isla del Soto, talleres de reciclaje, juegos acuáticos y campañas de concienciación ambiental para mayores y niños del 8 al 14 de junio.

Santa Marta de Tormes comienza este viernes con la programación diseñada para conmemorar la Semana del Medioambiente, un conjunto de actividades dirigidas a mayores, niños y familias que se prolongarán hasta el domingo 14 de junio y que se ha dividido en cuatro bloques temáticos. El objetivo es fomentar el respeto por el entorno y la biodiversidad local a través de propuestas lúdicas y formativas adaptadas a diferentes edades.

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Por un lado, y bajo el título "Exploradores de la naturaleza: conoce tu entorno", se ha programado para el sábado 13 de junio una ruta para conocer la biodiversidad terrestre de la Isla del Soto, con zumo y tostadas para los participantes. Al finalizar el recorrido, habrá una sesión de yoga en la naturaleza acompañada de sonidos relajantes para favorecer la conexión con el entorno. Además, el domingo 14 de junio se realizará otra ruta, en esta ocasión para conocer la biodiversidad acuática del río Tormes, también con desayuno incluido, en uno de los parajes más representativos de Santa Marta de Tormes.

El bloque "Aprendemos y experimentamos" arranca los días 8 y 9 de junio con un taller de reciclado de ropa que se llevará a cabo en el Edificio Sociocultural. La actividad se ha dividido en dos sesiones por día con capacidad para 15 personas, que deberán llevar un pantalón vaquero y unas tijeras para darle una segunda vida a la prenda y aprender nociones básicas de reutilización textil. Con esta propuesta se pretende reducir residuos y sensibilizar sobre el consumo responsable.

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Por otro lado, el 12 de junio, y dirigido al colectivo de mayores de Santa Marta, se ha programado una actividad de decoración floral en el patio del Edificio Sociocultural. Esta cita busca fomentar la participación de las personas mayores en la Semana del Medioambiente y poner en valor los espacios verdes del municipio.

Finalmente, el 13 y el 14 de junio, y para cerrar este bloque, la piscina municipal acoge sendos talleres dirigidos a los más pequeños. Por un lado, el taller "El ciclo del agua y el filtro mágico" y, por otro, un taller para construir cocinas y hornos solares que requiere acudir con una caja de zapatos. A través de estas actividades se introducen conceptos básicos sobre el uso de energías renovables y el ahorro de agua. Para hacer más amenas y refrescantes las sesiones, el Ayuntamiento repartirá helados a todos los niños que participen.

Dentro del bloque "Juegos y diversión sostenible", el sábado 14 de junio se celebran en la piscina municipal las Aqua Olimpiadas del Reciclaje, con pruebas pensadas para aprender a separar residuos mientras se juega en el agua. Además, el domingo, también en la piscina y para cerrar la programación, se ha organizado la Yincana del Desafío Energético, en la que las familias podrán poner a prueba sus conocimientos sobre consumo responsable de luz y agua.

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Por último, y enmarcados en el bloque "Campañas informativas y de concienciación", el viernes se estrena la Semana Cultural del Medioambiente con la creación del mural "El latir del Tormes" en la calle Bajada del Río. Se trata de una manera artística de perpetuar la riqueza natural y la biodiversidad que existe en Santa Marta de Tormes y de implicar a la ciudadanía en el cuidado del río, eje vertebrador de la localidad cercana a Salamanca, España.

Además, el miércoles 10 de junio se activará la campaña informativa y de concienciación acerca de los horarios de depósito de los residuos en los contenedores, la recogida de los excrementos de perro y el reciclaje de vidrio. Durante la jornada se hará entrega de bolsas para la recogida de este tipo de residuos (vidrio y excrementos), con el fin de facilitar el cumplimiento de las normas y mejorar la limpieza viaria.

"En las campañas hemos querido incidir en los temas que más preocupan a los ciudadanos de Santa Marta, entre los que siempre detectamos la recogida de excrementos de animales que generan quejas. También queremos insistir en los horarios de depósito de residuos, informar y llegar a toda la población", explicó Marta Labrador, concejal de Medioambiente.