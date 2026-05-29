La concejala de Juventud, Sara García, acompañada de los técnicos del centro joven de Guijuelo han dado a conocer la programación de actividades previstas para el mes de junio, una agenda variada y pensada para fomentar la participación, la convivencia y el ocio saludable.

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Las propuestas, que se concentrarán principalmente durante las dos primeras semanas del mes, combinan entretenimiento, formación y compromiso social. Entre los platos fuertes de la primera quincena destacan los torneos de juegos de mesa, las tardes de videojuegos y diversos talleres creativos pensados para exprimir al máximo la imaginación de los participantes.

Además, el calendario contará con propuestas especiales de concienciación y sensibilización ambiental, coincidiendo con fechas señaladas como el Día Mundial del Medio Ambiente.

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