La localidad ha organizado jornadas de conciliación familiar por semanas durante todas las vacaciones

El Ayuntamiento de Guijuelo ha presentado la nueva edición del programa ‘Verano en Guijuelo 2026’ con el objetivo de ayudar a conciliar la vida laboral y familiar durante los meses de julio, agosto y primeros días de septiembre con actividades lúdico-educativas, deportivas y de tiempo libre.

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El programa está destinado a niños y jóvenes desde 1º de Ed. Infantil hasta 4º de ESO, contará con un precio de 30€/semana para empadronados y 45€/semana para los no empadronados y se desarrollará del 29 de junio al 4 de septiembre. La distribución por semanas es la siguiente:

– Semana 1: Del 29 de junio al 3 de julio

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– Semana 2: 6 al 10 de julio

– Semana 3: 13 al 17 de julio

– Semana 4: Del 20 al 24 de julio

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– Semana 5: Del 27 al 31 de julio

Para el mes de agosto se han establecido dos semanas de programa:

– Semana 1: Del 3 al 7 de agosto

– Semana 2: Del 24 al 28 de agosto

Por último, el mes de septiembre contará con una semana:

-Semana 1: del 31 de julio al 4 de septiembre

El precio incluye la programación de las actividades, material, excursiones, merienda saludable, coordinadores y monitores de ocio y tiempo libre y seguro de responsabilidad. Además, el Ayuntamiento ha informado que se aplicará un 30% de descuento para las familias numerosas y, además, estará disponible la opción madrugadores, de 8:30 a 10h, en horario de 14 a 15h.

En cuanto a los plazos de inscripción se realizarán en dos turnos:

– Del 1 al 16 de junio, para las semanas de julio, agosto y septiembre.Del 20 al 24 de julio, para las semanas de agosto y septiembre.