La FIC 2026 cumple con los objetivos: "una feria profesional, de calidad"

Los directores de la Feria de la Industria Cárnica, Jesús Manuel Hernández y Darío Sánchez, han mostrado su satisfacción tras el cierre de las puertas de la feria.

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Según el Ayuntamiento de Guijuelo, en esta edición FIC 2026 se mantiene como referencia del sector cárnico y especialmente del sector ibérico. Las buenas sensaciones transmitidas por los expositores han vuelto a ser la nota más destacada de FIC 2026, como han destacado los directores.

En cuanto al número de visitantes, los directores destacaron que “cada edición FIC es más profesional y tenemos claro, tanto nosotros, como los expositores, que es más importante la calidad y no la cantidad”.

Al final “se trata de una feria profesional en la que el volumen de negocio es lo que todos destacan y por eso nos transmiten, en un altísimo porcentaje, su intención de regresar en la próxima FIC. Algo que se puede comprobar en cada una de las ediciones”.