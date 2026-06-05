El balance es tan positivo que el tejido empresarial ya califica la repercusión de estos días de excelente

Después de cuatro intensas jornadas, la Feria de la Industria Cárnica de Guijuelo ha cerrado sus puertas este viernes consolidándose como el gran epicentro del sector. La edición ha destacado por una alta participación de profesionales, un constante flujo de visitantes y la generación de valiosas conexiones de networking en un recinto ferial enfocado en mostrar las últimas tendencias e innovaciones del mercado. El balance es tan positivo que el tejido empresarial ya califica la repercusión de estos días de excelente.

Publicidad Publicidad

Durante el acto de clausura, el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, ha mostrado su satisfacción y ha adelantado que ya tienen la vista puesta en la próxima edición de 2028. Sin embargo, el regidor ha reconocido que el éxito actual plantea el reto de la falta de espacio, ya que muchas firmas se han quedado fuera por motivos de aforo.

Por ello, Martín ha hecho un llamamiento al resto de instituciones para mejorar el espacio expositivo de cara al futuro. El alcalde ha concluido con optimismo asegurando que, con este apoyo, darán solución a las demandas de las empresas y lograrán que la cita de 2028 sea aún mejor que la presente edición.