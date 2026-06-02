Abre la Feria de la Industria Cárnica más grande de la historia de Guijuelo

Durante cuatro días Guijuelo se convirtió en el centro de la industria cárnica del país. Todos los ojos estarán puestos en una feria, la FIC , que concentra en un único espacio las últimas novedades, la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas a una industria que es motor de la localidad guijuelense.

Este martes ha tenido lugar la inauguración de una feria más grande, que bate récords para la organización ya que gracias a la ampliación de espacios, se estrena una nueva nave en el recinto ferial, ha crecido un 20 por ciento con respecto a la anterior.

Para el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, esta feria "nació como una apuesta valiente y un punto de apoyo local a la industria de gente que creía en el potencial de Guijuelo" y ha pasado a ser una "plataforma de innovación, robótica e industria 4.0". Una "referencia internacional" y un "motor indiscutible del sector". Para Martín, Guijuelo marca el ritmo en calidad, exportaciones, y seguridad alimentaria en todo el mundo y queda demostrado en la capacidad de esta feria. "10.000 metros de exposición para albergar la industria auxiliar de la industria cárnica nacional, más de 200 empresas y 400 marcas líderes de vanguardia en sectores clave", ha asegurado destacando también la adaptación de la innovación tecnológica sin renunciar a la calidad artesanal.