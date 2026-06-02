Campillo de Salvatierra renueva y amplía su Biblioteca Municipal

Campillo de Salvatierra ha renovado y ampliado su Biblioteca Municipal “Burbujas” de cara a que disfruten de las instalaciones los habitantes de la localidad durante todo el año o aquellos que se acercan en épocas festivas.

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En la Plaza Mayor del pueblo, cuenta con varios espacios como una zona de lectura, zona de juegos, zona de manualidades y una sala polivalente, además de dos baños, entre ellos uno para personas con discapacidad, cumpliendo así “con la demanda de los usuarios”, según han destacado desde el consistorio.

Biclioteca Municipal De Campillo De Salvatierra

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