Más movimiento en la segunda jornada de la Feria de la Industria Cárnica de Guijuelo

La segunda jornada de la Feria de la Industria Cárnica de Guijuelo (FIC) ha tenido este miércoles una alta participación, hasta el punto de que esta jornada ha contado con un mayor movimiento de visitantes y profesionales desde la apertura de sus puertas, según el Ayuntamiento de la villa chacinera. El recinto ferial ha mantenido un flujo constante de actividad en los pasillos y stands, consolidando a Guijuelo como punto de encuentro del sector cárnico de la provincia.
En la zona Elevator FIC han participado diversas empresas que han presentado soluciones tecnológicas y servicios vinculados a la industria cárnica, con especial atención a la innovación y a la mejora de procesos.
También han sido constantes las retrasmisiones desde FIC Guijuelo Live, lo que ha acercado la feria a quienes no pueden desplazarse hasta el municipio. Estas conexiones han permitido seguir las actividades, ponencias y ambiente de la feria desde otros puntos de la provincia de Salamanca.
No han faltado las degustaciones de jamón con el fin de dar a conocer el producto estrella de la localidad en una feria que acaba de llegar a su ecuador y que promete mucha mayor afluencia de público en los próximos dos días. La FIC abrirá sus puertas el jueves de 10:30 a 20:00 horas, en horario ininterrumpido.