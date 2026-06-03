Más movimiento en la segunda jornada de la Feria de la Industria Cárnica de Guijuelo

La segunda jornada de la Feria de la Industria Cárnica de Guijuelo (FIC) ha tenido este miércoles una alta participación, hasta el punto de que esta jornada ha contado con un mayor movimiento de visitantes y profesionales desde la apertura de sus puertas, según el Ayuntamiento de la villa chacinera. El recinto ferial ha mantenido un flujo constante de actividad en los pasillos y stands, consolidando a Guijuelo como punto de encuentro del sector cárnico de la provincia.

Publicidad Publicidad

En la zona Elevator FIC han participado diversas empresas que han presentado soluciones tecnológicas y servicios vinculados a la industria cárnica, con especial atención a la innovación y a la mejora de procesos.

Fic Guijuelo Miércoles 2026 1

Publicidad

También han sido constantes las retrasmisiones desde FIC Guijuelo Live, lo que ha acercado la feria a quienes no pueden desplazarse hasta el municipio. Estas conexiones han permitido seguir las actividades, ponencias y ambiente de la feria desde otros puntos de la provincia de Salamanca.