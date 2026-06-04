La feria de referencia del sector cárnico combina negocio, tecnología y tradición en una intensa jornada

Guijuelo ha celebrado este jueves una intensa tercera jornada de la Feria de la Industria Cárnica (FIC), consolidada como el principal punto de encuentro para los profesionales del sector cárnico.

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Uno de los momentos destacados del día ha sido la clausura de la propuesta Elevator FIC, un espacio diseñado para dar visibilidad a proyectos, servicios e innovaciones empresariales a través de presentaciones breves y dinámicas. En esta última jornada participaron las empresas Cartif, Multivac, Weber y Anvisa, que expusieron sus propuestas ante los asistentes.

La feria también ha contado con una importante presencia mediática, con diversos medios de comunicación realizando retransmisiones especiales en directo desde el recinto ferial, contribuyendo a proyectar la actividad y el potencial del sector cárnico más allá del ámbito profesional.

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