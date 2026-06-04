Guijuelo ha celebrado este jueves una intensa tercera jornada de la Feria de la Industria Cárnica (FIC), consolidada como el principal punto de encuentro para los profesionales del sector cárnico.
Uno de los momentos destacados del día ha sido la clausura de la propuesta Elevator FIC, un espacio diseñado para dar visibilidad a proyectos, servicios e innovaciones empresariales a través de presentaciones breves y dinámicas. En esta última jornada participaron las empresas Cartif, Multivac, Weber y Anvisa, que expusieron sus propuestas ante los asistentes.
La feria también ha contado con una importante presencia mediática, con diversos medios de comunicación realizando retransmisiones especiales en directo desde el recinto ferial, contribuyendo a proyectar la actividad y el potencial del sector cárnico más allá del ámbito profesional.
Asimismo, las degustaciones de jamón ibérico con Denominación de Origen Protegida Guijuelo han vuelto a convertirse en uno de los principales focos de atracción para expositores y visitantes, que han podido disfrutar de uno de los productos más representativos de la industria agroalimentaria de la comarca.