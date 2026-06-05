La Plaza Mayor de Guijuelo ha sido este viernes el escenario de la salida del XIII Rally Entresierras Clásico, que ha reunido a alrededor de 70 vehículos clásicos en el inicio de una nueva edición de esta prueba que recorrerá durante dos jornadas distintas carreteras de la provincia de Salamanca.
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El arranque del rally ha contado con la Plaza Mayor llena de vecinos que han querido presenciar la salida de los participantes.
Entre ellos, destacan unos 25 pilotos locales, que toman parte en esta competición de carácter provincial.
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