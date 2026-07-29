El servicio de Medicina Intensiva del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha puesto en marcha el proyecto 'Escuela de Familias en la UCI: hacia una atención más humanizada'. Tal y como informan desde el hospital, esta iniciativa busca mejorar la experiencia de hospitalización tanto del paciente crítico, como de sus familiares. D esta manera, este programa busca ofrecer un "espacio formativo y de participación que favorezca la humanización de los cuidados intensivos".

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La necesidad de este proyecto recae, según explican desde el Hospital Universitario de Salamanca, en que paciente ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos habitualmente genera altos niveles de ansiedad, depresión, estrés, miedo e incertidumbre.

"Este nuevo enfoque busca ir más allá y centrarse en el bienestar del paciente, incluyendo a sus familiares como parte activa del proceso asistencial", explican, añadiendo que se pretende prevenir y disminuir el Síndrome Post-UCI. Esto supone un conjunto de síntomas físicos, cognitivos y mentales que deterioran la calidad de vida tras el alta y que pueden afectar gravemente también a sus familiares.

En concreto, estas actividades ofrecen dos sesiones mensuales en horario de tarde el primer y el tercer miércoles de cada mes, en un horario aproximado en torno a las 16:30 horas, finalizando a las 18:00 horas. Estas charlas, impartidas por los propios profesionales de la UCI, ofrecerán a los familiares formación estructurada sobre cuidados básicos, comunicación y acompañamiento.