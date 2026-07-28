Carbayo defiende la gestión del PP y reclama al Gobierno cumplir con las inversiones pendientes

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha aprovechado este martes la reunión del Comité Ejecutivo Provincial del PP para lanzar un duro discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, reclamar un adelanto electoral y defender que el Partido Popular está “preparado para gobernar” tanto en España como en la provincia.

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Durante su intervención, Carbayo ha trasladado un mensaje de confianza frente a la “decepción” y la “incertidumbre” que, a su juicio, viven muchos españoles ante la situación política, económica e institucional del país. “Mientras otros viven instalados en la incertidumbre, nosotros transmitimos seguridad. Mientras otros sobreviven al día a día, nosotros planificamos el futuro”, ha afirmado.

El dirigente popular ha sostenido que España necesita “volver a confiar en sí misma”, asegurando que el cambio político “está mucho más cerca de lo que algunos creen”, respaldando el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo como alternativa al actual Ejecutivo.

Reivindicaciones pendientes para Salamanca Buena parte de su intervención ha estado centrada en las infraestructuras y proyectos que considera que aún están pendientes para la provincia. Carbayo ha acusado al Gobierno central de ignorar las principales demandas de Salamanca y ha reclamado actuaciones como el incremento de las frecuencias ferroviarias con Madrid, la recuperación de la conexión por tren con Barcelona, el impulso del enlace ferroviario con Portugal, la electrificación hasta Fuentes de Oñoro y la recuperación de la Ruta de la Plata.

Asimismo, ha denunciado la falta de avances en proyectos comprometidos desde hace años, como las rotondas de Buenos Aires y Leclerc o el acceso norte a la ciudad.

En este sentido, ha defendido que mientras el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León impulsan iniciativas como la plataforma intermodal o nuevos centros tecnológicos, el Ejecutivo central “sigue mirando hacia otro lado”, lo que, según ha dicho, supone perder oportunidades para el desarrollo logístico y tecnológico de la provincia.

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Vivienda y financiación autonómica Carbayo también ha dedicado parte de su discurso al problema del acceso a la vivienda. Ha criticado las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y ha apostado por facilitar suelo, reducir la burocracia y fomentar la colaboración entre administraciones para aumentar la oferta residencial.

Como ejemplo, ha recordado la petición que mantiene el Ayuntamiento para que el Ministerio de Defensa ceda gratuitamente el solar situado en María Auxiliadora con el objetivo de construir viviendas destinadas principalmente a personas mayores y con movilidad reducida.

En materia de financiación autonómica, ha rechazado cualquier modelo que, según ha afirmado, genere privilegios entre territorios para garantizar la estabilidad parlamentaria del Gobierno. Ha defendido que Castilla y León necesita un sistema que tenga en cuenta factores como la dispersión territorial, el envejecimiento de la población y la extensión del medio rural.

“No vamos a resignarnos a que haya españoles de primera y de segunda”, ha afirmado, al tiempo que ha pedido a Pedro Sánchez retirar su propuesta y negociar un nuevo modelo con las comunidades autónomas.

Petición de elecciones generales El presidente provincial del PP ha sostenido que España necesita una “regeneración democrática” y ha reclamado la convocatoria inmediata de elecciones generales.

“Ni nuestro país ni Salamanca pueden seguir en esta situación con un Gobierno atrapado en la corrupción”,ha asegurado, defendiendo que el Partido Popular cuenta con organización, experiencia y credibilidad para afrontar un nuevo ciclo político.

También ha hecho un llamamiento a concentrar el voto en torno al PP, al considerar que la dispersión de apoyos beneficia al actual presidente del Gobierno.

Agradecimiento por su designación como candidato En la parte final de su intervención, García Carbayo ha agradecido a la dirección nacional y regional del Partido Popular su designación como candidato a la Alcaldía de Salamanca para las próximas elecciones municipales.

El alcalde ha asegurado que continuará trabajando para construir “una Salamanca más moderna, verde, solidaria, tecnológica, con buenos servicios públicos y más oportunidades para todos”, apostando por el diálogo con la sociedad salmantina.

Candidatos en la provincia Respecto al calendario para designar a los candidatos populares en el resto de municipios de la provincia, Carbayo ha explicado que el proceso será más adelante, ya que la dirección nacional ha adelantado únicamente la designación de los candidatos de las capitales de provincia.