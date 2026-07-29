Herida una mujer tras la colisión de un turismo y un patinete en la avenida de Portugal

Una mujer de unos 30 años ha resultado herida este miércoles tras la colisión entre un turismo y un patinete ocurrida en la avenida de Portugal.

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El accidente se produjo a las 8:05 horas, a la altura del número 113. La mujer presentaba heridas y dolor en el costado, por lo que fue atendida en el lugar.

Hasta allí, se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca y Policía Nacional, además de recursos de Emergencias Sanitarias - Sacyl para atender a la mujer.