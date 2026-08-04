Alba de Tormes ultima los preparativos para su IX Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ultima los detalles para la celebración del IX Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre “Villa de Alba de Tormes”, que tendrá lugar este domingo 9 de agosto. La iniciativa busca fomentar la creación artística en vivo y poner en valor el patrimonio histórico, cultural y natural de la villa.

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El certamen está dirigido a personas mayores de 18 años y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta este miércoles 5 de agosto. La participación es gratuita y las solicitudes pueden presentarse mediante el envío de la ficha al correo electrónico alcaldia@villaalbadetormes.com o de forma presencial en el Ayuntamiento.

En esta novena edición, la temática de las obras estará centrada en la huella de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en Alba de Tormes. Los participantes podrán emplear técnicas pictóricas como óleo, acrílico o acuarela y deberán realizar sus creaciones sobre un soporte rígido en blanco de, al menos, 100 x 80 centímetros, salvo en la categoría de artistas locales, cuyo formato mínimo será de 50 x 50 centímetros.

Los soportes serán sellados e identificados en el Ayuntamiento entre las 9:00 y las 11:00 horas del mismo domingo, antes de que los artistas comiencen a trabajar en distintos enclaves del municipio.

Con motivo de los centenarios sanjuanistas, el Ayuntamiento organiza esta edición en colaboración con la Asociación Huellas de Teresa, entidad que patrocina los dos primeros galardones.

El certamen repartirá un total de 2.100 euros en premios. El primer premio “Huellas de Teresa” estará dotado con 600 euros y diploma, el segundo con 400 euros y diploma, mientras que se concederán tres terceros premios de 300 euros cada uno. Además, habrá un premio especial al mejor artista local, dotado con 200 euros y diploma.