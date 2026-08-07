Alba de Tormes ya tiene pregonero para las fiestas de la Transverberación de este año

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha decidido que quien pronuncie el pregón de este año en las fiestas de la Transverberación sea la Escuela Municipal de Atletismo.

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Desde el Consistorio informan que la escuela tiene una trayectoria de 13 años y que se ha consolidado como "un pilar fundamental del deporte local", de ahí la decisión de que sean ellos quienes den el pistoletazo de salida que de comienzo a la programación festiva.

La alcaldesa, Concepción Miguélez y el concejal de deportes, José García, han subrayado que este nombramiento representa "un reconocimiento a los chicos y chicas de la escuela por su motivación e ilusión por este deporte. Reconocimiento extensible también a todos los clubes y personas que fomentan el deporte en la villa ducal, y de forma especial a la figura de Juan Carlos Hernández, responsable de la Escuela Municipal de Atletismo, por toda una vida dedicada al deporte albense".

Fuentes municipales también han descrito que el responsable de la escuela ha sido seleccionado en varias ocasiones para dirigir la selección salmantina y el pasado año fue galardonado con el premio a la mejor labor técnica y pedagógica en Juegos Escolares en los Premios del Deporte de Salamanca. También indican que el club ha demostrado una gran evolución en el tiempo tras sus primeras participaciones en Juegos Escolares, dando posteriormente el salto a los campeonatos regionales individuales y compitiendo desde 2021 de forma continuada como equipo en pruebas regionales de pista y campo cosechando importantes logros.