Alba abre la inscripción para los cursos municipales gratuitos #EnFormaConCultura

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha abierto el plazo de inscripción para participar en una nueva edición de los programas gratuitos “Iniciación a la Carrera” y “En Forma con cultura”. El programa de Iniciación a la Carrera será el primero en arrancar esta temporada, celebrando su primera sesión el próximo 24 de septiembre. Por su parte, las actividades de #EnFormaConCultura darán comienzo el 27 de octubre.

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El programa #EnFormaConCultura, que se viene desarrollando en la localidad desde la época de la pandemia, combina la práctica de gimnasia de mantenimiento con el contacto directo con la naturaleza y el patrimonio histórico de Alba de Tormes. Dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la agenda cultural de la villa, las clases se realizan en diversos espacios municipales e históricos, como el pabellón municipal, el parque de El Espolón, el Castillo de los Duques de Alba, las Playas o claustros conventuales y exposiciones temporales. Las sesiones tendrán lugar los martes y los jueves a las 11:00 horas.

Por otro lado, el programa de Iniciación a la Carrera está orientado a fomentar la actividad física y los hábitos saludables entre los vecinos y vecinas, ofreciendo un espacio guiado y accesible para quienes desean comenzar a practicar esta disciplina de forma progresiva y adaptada.

El concejal de Deportes, José García, ha explicado que “para el programa de Iniciación a la Carrera no es necesaria gestión previa, tan solo hay que personarse directamente en el pabellón municipal el día de la actividad. Para el programa #EnFormaConCultura, los interesados ya pueden formalizar su solicitud formal en el Ayuntamiento o descargarse el formulario desde la web municipal y enviarlo a deportes@villaalbadetormes.com

Tras las propuestas veraniegas que han contado con aquagym y gym sobre hierba en las piscinas municipales distribuidas de lunes a sábado, Alba Fitness en El Espolón, martes y jueves y el programa de fines de semana AlbaSportSession, el consistorio retoma las actividades deportivas durante el resto del año.