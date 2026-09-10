Alba de Tormes abre la matrícula al Programa Interuniversitario de la Experiencia

Alba de Tormes ha abierto el plazo de matriculación para una nueva edición del Programa Interuniversitario de la Experiencia, una iniciativa dirigida a mayores de 55 años que celebra ya su tercer año de actividad en la villa ducal.

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Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 5 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la Casa Molino.

Una de las principales novedades de este curso será la celebración de la primera graduación del programa en Alba de Tormes. Los alumnos que completen los tres años de formación participarán en un acto oficial que tendrá lugar en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Las clases se impartirán los martes y jueves, de 17:00 a 18:30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La fecha de comienzo se concretará en los próximos días, una vez finalice el ajuste del calendario debido a las fiestas patronales y a la ampliación de las horas lectivas tras la incorporación de una nueva universidad al programa.

Durante el curso, los participantes podrán acercarse a materias y disciplinas como arte, educación, cine, historia o psicología, entre otras.

El programa está organizado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y cuenta con la colaboración de las universidades de Valladolid, Salamanca, León, Burgos, Pontificia de Salamanca, IE, Ávila, Miguel de Cervantes e Isabel I.